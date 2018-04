Högre intäkter och minskad vinst i SBB

SBB:s delårsrapport visar att hyresintäkterna ökade med 65 procent och att resultatet efter skatt minskade med 83 procent under inledningen av året.

Hyresintäkterna ökade till 390 miljoner kronor under det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 236 miljoner kronor under samma period i fjol, en ökning med 65 procent.

Driftsöverskottet ökade till 233 miljoner kronor, jämfört med 131 miljoner kronor.

Bolagets förvaltningsresultat blev 73 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med 35 miljoner kronor under inledningen av 2017. Det är 109 procent bättre än föregående år.

Resultatet före skatt minskade till 151 miljoner kronor, jämfört med 846 miljoner kronor ett år tidigare.

Resultatet efter skatt blev 113 miljoner kronor, jämfört med 648 miljoner kronor, en minskning med 83 procent mot föregående år.

Fastighetsportföljens värde ökade till 24 miljarder kronor, jämfört med 17 miljarder kronor.

Överskottsgraden ökade till 60 procent, vilket kan jämföras med 55 procent.

”Vi bygger Nordens ledande bolag för samhällsfastigheter och bostäder med trygga kassaflöden. Under det första kvartalet har vi fortsatt att fokusera på att stärka vår finansiella ställning genom att återköpa ytterligare obligationer samt återbetala alla ägarlån och mezzaninelån. Vi fortsätter med värdeskapande genom att vi har förhandlat nya hyror efter renovering för totalt 1 279 lägenheter. Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år. Vi påbörjade dessutom investeringar i ombyggnad och tillbyggnad av ett antal samhällsfastigheter”, skriver grundaren Ilija Batljan i sin vd-kommentar till rapporten.