Stendörren godkänns för notering på huvudlistan

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Stendörren Fastigheter AB:s B-aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista., enligt ett pressmeddelande. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till måndagen den 9 april 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdag den 10 april 2018.

Aktierna kommer att handlas i mid cap-segmentet. Bolaget uppger att inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

- Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder. Noteringen är också en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget i vår fortsatta dialog med finansiärer, hyresgäster och partners, säger Fredrik Brodin, VD för Stendörren.

- Vår affärsmodell med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri i den dynamiska och växande Stockholmsregionen har varit mycket framgångsrik. Vår kombination av fastigheter med starka kassaflöden och en spännande och väl positionerad projektportfölj ger oss finansiell stabilitet tillsammans med stor tillväxtpotential. Vi ser ljust på framtiden där Stockholmsregionens starka tillväxt ger oss stora affärsmöjligheter som vi står väl rustade att möta, fortsätter han.

Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Stendörren i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.