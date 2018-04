Stämningsansökan mot PwC efter bedrägeri i PrivatBank

Ukrainska PrivatBank lämnade på fredagen in en stämningsansökan mot PwC på tre miljarder US-dollar.

PravitBank begär ett skadestånd på tre miljard US-dollar för förluster till följd av det omfattande bedrägeri banken utsattes för under många år, men som inte upptäcktes av bankens revisorer. Stämningen, som lämnats in vid en domstol i Nicosia på Cypern, gäller räkenskapsåren som avslutas per den sista december 2013, 2014 och 2015.

Skadeståndsanspråket mot revisorerna i PwC är nästa viktiga steg i den process som inleddes i och med att bankens före detta ägare ställdes inför rätta vid High Court i London i december förra året, skriver PrivatBank i ett pressmeddelande.

– Stämningen mot PwC är ett logiskt och nödvändigt steg i ljuset av det stora ansvar som PwC har som revisor av bankens finansiella poster. Firman misslyckades fullständigt med att identifiera bedrägeriet som pågick inom banken under många år, vilket resulterade i att företagets hela lånebok var praktiskt taget nödlidande och utan någon som helst säkerhet, säger Petr Krumphanzl, styrelseordförande i PrivatBank.

PrivatBank är Ukrainas största affärsbank, enligt Financial Times (FT) som vidare skriver att banken räddades av ukrainska staten i slutet av 2016. I juli förra året drog ukrainska centralbanken in PwC:s tillstånd att revidera banker i Ukraina, med hänvisning till firmans påstådda tillkortakommanden i PrivatBank.

Den brittiska finanstidningen skriver också att detta är ännu en skamfläck för Big4 som just nu är under hård press i Storbritannien, till följd av tidigare skandaler och tilltagande marknadskoncentration, trots de senaste årens försök att, via lagstiftning i EU och nationellt, öka oberoende, kavlitet och konkurrens på revisionsmarknaden.

Chefen för brittiska finansinspektionen (FRC) Stephen Haddrill gjorde tidgare i vår ett utspel om att brittiksa konkurrensmyndigheten bör utreda möjligheten att tvinga Big4 avknoppa sina revisionsverksamheter för att öka konkurrensen och minska intressekonflikterna i branschen.