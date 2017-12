Seamless säljer betalappen Seqr

Seamless – med huvudkontor på Dalagatan i Stockholm – fokuserar efter Seqr-försäljningen istället på sina två andra affärsområden. Det rör sig dels om mobila betalningar via helägda dotterbolaget MeaWallet – en norsk fintech-startup verksamt inom betaltjänster och som Seamless köpte i fjol.

Meawallet har senaste tiden tecknat avtal med banker i Ungern och Bulgarien och ett kreditinstitut i Spanien. Avtalen är värda mellan 2-3 miljoner kronor och gäller främst leverans av lösningar för kontaktlösa betalningar. Något Realtid.se rapporterat om. Seamless mål är att MeaWallet ska få in 20 ordrar under 2018.

Seamless behåller också sitt affärsområde "e-produkter" som redan lanserades i samband med bolagets grundande år 2001. Detta affärsben innefattar bland annat it-lösningar för påfyllnad av kontantkort till mobiltelefoner.

E-produkter distribueras dock via dotterbolaget Seamless Distribution Systems (SDS) som knoppades av i maj och listades på First North för att få in mer kapital till moderbolaget som fortfarande äger 27,3 procent av SDS. SDS har huvudkontor i centrala Stockholm och vd är Albin Rännar som tidigare var chef för marknadsövervakning på Aktiespararna.