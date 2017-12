Så firar två branschprofiler jul

För Advokatsamfundets ordförande, Christer Danielsson, blir det en jul hemma i Sverige med hemlagat julbord. Julklappen består med största sannolikhet av en spännande bok.

Vad betyder julen för dig?



– Mycket! För mig är det den viktigaste högtiden på året. Julen är en tid när man i lugn och ro kan umgås med familjen. Det finns en stillhet som saknas vid midsommar och nyår; bara påsken kan mäta sig. En andningspaus. Den behövs!

Vad ska du göra i jul?



– Som vanligt: Fira hemma med familjen. Same procedure as last year (and every year). Otänkbart att resa bort över julen!

Har du några särskilda jultraditioner?



– Ja! Förr – när jag var barn och också när de egna barnen var små – började det ju med Kalle Anka men det är numera överspelat och känns överhuvudtaget lite daterat. Däremot: Julbordet! Vid femtiden på julaftonen dukar vi fram. Ganska mycket av maten är hemlagad, till exempel Janssons frestelse; den kan inte köpas in utan måste lagas av oss. Detsamma gäller den gravade laxen. Sillen kan däremot köpas in från en utmärkt fiskaffär i Uppsala där vi bor.

Vad önskar du dig i julklapp?



– Julklappar är överskattade! Visst, när barnen är små måste man ju ge dem. Men inte nu längre. Min fru och jag har sedan länge slutat köpa klappar till varandra – med ett undantag: Vi brukar ge varandra en bok. Det räcker.

För FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, blir det en jul med Elvis, Karl-Bertil Jonsson och hockey. På önskelistan står ett par nya handskar.

Vad betyder julen för dig?

– Julen är en stor och viktig högtid. Egentligen är hela adventstiden stark, inte minst tack vare all vacker musik. Att få sjunga ”Bereden väg för Herran” i fullsatt kyrka till kraftfull orgel längtar jag alltid till, liksom julkonserten med Svenska Kammarkören. Helt oslagbart. Julen är också mycket gemenskap med släkt och vänner men även tid för återhämtning, kanske över en god bok.

Vad ska du göra i jul?

– Jag är rädd att julhelgen och mellandagarna i år kommer att präglas av mitt författande på boken ”Mitt liv som FAR”. Det finns många spännande saker att skriva om. Nu senast tillförde HQ-domen ytterligare stoff.

Har du några särskilda jultraditioner?

– Ja, Elvis hör dit. På julaftonsmorgon sjunger Elvis julsånger till kaffet och den första julklappen. Det är en tradition som till varje pris måste föras vidare till varje ny generation. Det tv-program som kan locka på julafton är ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”, en mycket tänkvärd berättelse. När det gäller valet mellan julotta och julnattsgudstjänst vinner den sistnämnda, den passar bättre med min dygnsrytm. Vi brukar också plocka fram det gamla hockeyspelet och köra turneringar under julhelgen. Till bilden hör att alla i familjen, med ett undantag, är tävlingsmänniskor.

Vad önskar du dig i julklapp?

– Lugn och ro, men också ett par nya handskar. Jag lyckades tappa en handske på tåget häromsistens.