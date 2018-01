Rådgivarna bakom Tele2 och Com Hem-fusionen

Nordea och Vinge är två av nio rådgivare under fusionen mellan Tele2 och Com Hem.

Bakom fusionen mellan Tele2 och Com Hem står nio rådgivare.

Tele2 har anlitat Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB och Ondra LLP som finansiella rådgivare samt Vinge som legal rådgivare avseende svensk rätt och Shearman & Sterling som legal rådgivare avseende amerikansk rätt.

Com Hem har anlitat Goldman Sachs International som finansiell rådgivare och Linklaters som legal rådgivare.

N M Rothschild & Sons Limited agerade som oberoende finansiell rådgivare till Tele2s styrelse.

Com Hems styrelse anlitade Bank of America Merrill Lynch som finansiell rådgivare, vilken bland annat tog fram en fairness opinion, daterad 9 januari 2018, som anger att, fusionsvederlaget som ska erhållas i fusionen av Com Hems stamaktieägare är skäligt.