Populäraste arbetsgivaren har inga problem med avhopp

EY anställer cirka 600 personer om året, merparten kommer direkt från universitet och högskola och den övervägande delen är ekonomer. Men digitalisering, automatisering och nya tjänster har breddat rekryteringsbasen och detta syns även i Universums undersökning.

EY är den enda stora revisionsbyrån som finns med på rankingen bland civilingenjörs- och it-studenter.



– Vi är mycket stolta och glada över alla ekonomistudenter som valt EY som deras drömarbetsgivare. Det är även glädjande att vi finns med på rankingen bland civilingenjörs- och it-studenter. Rankingen visar att vi är på rätt väg då vår satsning på digital utveckling kräver att vi har team med en rad olika kompetenser, säger Jonas Svensson, vd på EY i Sverige.



Rekryteringarna bland it-studenter görs först och främst inom affärsområdena management och advisory, berättar Jonas Svensson för Realtid. Men man har även börjat rekrytera it-kompetens direkt in på revisionssidan.



EY är näst störst bland revisionsjättarna (Big 4) i Sverige. PwC är störst. Men i Universums ranking över mest attraktiva arbetsgivare är ordningen mellan de två konkurrenterna den omvända: EY placerar sig på en sjätteplats tätt följd av PwC på plats nummer sju.



Vad tror du ligger bakom er framgång bland studenterna?

– Jag tror för det första att det handlar om varumärket och det arbete man gör varje dag i företaget. Sedan tror jag att vårt aktiva arbete mot studenter lönar sig. Studenterna sätter värde på att vi lägger ned vår tid och vårt engagemang när vi är på plats på olika universitet och högskolor eller tar emot praktikanter och tillfälligt anställda, säger EY:s vd Jonas Svensson.



Även om it och alternativa tjänster växer bland revisionsbyråerna är en förkrossande del av de som rekryteras varje år fortfarande revisorer eller blivande revisorer. Jonas Svensson uppskattar att EY rekryterar omkring 400 revisorer och revisorsassistenter varje år. Med en personalomsättning på cirka 16-17 procent är snittarbetstiden på EY 4-5 år.



– 16-17 procents personalomsättning låter kanske som en hög siffra men det är hyfsat lågt i branschen och kurvan är nedåtgående, säger Jonas Svensson.



Denna vecka har Realtid rapporterat om den drastiska minskningen av antalet revisorer och att antalet unga som hoppar av är stort. Detta är ett mönster som Jonas Svensson inte ser på EY.



– Det är klart att Revisorsinspektionen har rätt, men jag känner inte igen mönstret från EY. För vår egen del ser vi att trenden går åt andra hållet, vi har som sagt en nedgång i personalomsättningen. Den allmänna oron måste också ställas i relation till digitalisering och automatisering.



Men hur ser det ut bland de unga medarbetarna, är det lägre personalomsättning även där?

– Många ramlar från de första åren och det är inte så konstigt. Vi anställer direkt från universitet och högskola mer än någon annan bransch, så det är ganska naturligt, säger Jonas Svensson.



Det är ett välkänt fenomen att unga ekonomer söker sig till de stora revisionsbyråerna, nästan som en fortsättning på utbildningen. Att alla inte stannar är något man räknar med och ser som en del i affärsmodellen.



– Att få fler att stanna längre är dock ett mål vi har. Samtidigt har de som slutar en fin merit på sin CV. De kan bli framtida kunder och goda ambassadörer för EY, säger Jonas Svensson.



Har marknadens efterfrågan på revision minskat?

– Nej, vi ser ingen minskad efterfrågan på påskrivande revisorer. Affärsområdet revision ökar hela tiden, men om man tittar på hela strukturen så kommer digitaliseringen att påverka personalsammansättningen.



I klartext, revisorsassistenterna blir färre på sikt till följd av digitaliseringen.



Men hur förklarar Jonas Svensson nedgången bland auktoriserade revisorer?

– Jag tror att det är en kombination av flera faktorer Tidigare var det fler som jobbade som assistenter även fast de var auktoriserade, i synnerhet på de större uppdragen. De kanske i dag väljer att gå vidare till andra uppgifter och i stället får vi in andra kompetenser som fyller nya behov. Jag tror att det kan vara en förklaring. En annan är att i takt med att digitaliseringen och automatiseringen utvecklas klarar en auktoriserad revisor att vara påskrivande på fler uppdrag.



Lyckas ni behålla de bästa medarbetarna?

– Generellt sett ja, men det är naturligtvis så att det finns individer som väljer att sluta av olika anledningar, men som vi gärna hade velat ha kvar.



Varför slutar de?

– Ja, det är något man alltid funderar på och försöker fånga upp. Det kan vara allt från att man vill syssla med något annat till familjeskäl, att man flyttar, eller får ett bättre erbjudande.



– En annan viktig anledning är att man helt enkelt själv tycker att man faktiskt inte ska vara revisor, att det inte är det man vill och passar för, vilket är naturligt då många kommer direkt från universitet och högskola, säger Jonas Svensson.



I allmänhet växer det beslutet fram under tiden som revisorsassistent, men Jonas Svensson tror att unga personer ibland kan välja att gå vidare till auktorisation utan att nödvändigtvis ha för avsikt att bli långvariga i yrket.



– Den som klarar sitt revisorsprov får ett starkt CV. Det är stor skillnad på att skriva att man arbetat på revisionsbyrå i 4-5 år och att skriva att man är auktoriserad revisor. Auktorisationen är ett kvitto på kvalitet, säger Jonas Svensson och förtydligar:



– På EY ser vi inget nytt mönster där fler av de som skriver provet sedan slutar, det vore intressant att veta var det sker.



Annons