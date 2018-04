Över 100 anmälningar till EBM mot 24 Money

Av Monark Finans senaste årsrapport, som offentliggjordes innan krisen i bolaget blev uppmärksammad, 21 juni 2017, framgår det att Firoz Patels bolag överlåter sina aktier i Monark Finans till MH Pillars Ltd i Storbritannien. Samtidigt framgår det att de mindre aktieägarna, cirka 300 stycken, i bolaget kan vänta sig en utdelning i form av aktier i dotterbolaget Easy Telecom där avsikten var att börsnotera bolaget under Q3 2017. Enligt rapporten var marknadsvärdet på bolaget 64 miljoner kronor. Under året (2016) uppgick aktieägartillskottet i bolaget till drygt 60 miljoner kronor. Bolaget gjorde en förlust om cirka 39 miljoner kronor det året. Skulder till koncernbolag uppgick till cirka 44 miljoner kronor. Bolaget tog även ett obligationslån under året om drygt 10 miljoner kronor. Nedskrivningarna i bolaget uppgick till cirka 18 miljoner kronor.

Av 24 Money Spars senaste årsrapport framgår det att bolaget gick med en förlust om cirka 15,7 miljoner kronor. Bolaget fick även ett aktieägartillskott om drygt 15 miljoner kronor. Fordringarna hos koncernbolag uppgick till 43,8 miljoner kronor. Nedskrivningar av andelar i koncernbolag uppgick till cirka 14,4 miljoner kronor under året samt 1,6 miljoner kronor från övriga finansiella anläggningstillgångar. Långfristiga skulder till sparkunder uppgick under 2016 till 8,7 miljoner kronor.

Av Fipasos senaste årsrapport framgår det att bolaget har "extraordinära kostnader" om 27,8 miljoner kronor. Årets resultat landade därmed på en förlust om cirka 27,8 miljoner kronor. Bolaget har även under året fått ett aktieägartillskott om 34,5 miljoner kronor.