Opus Capitas produkt topprankas

Det är femte året i rad som USA-baserade Spend Matters publicerar rapporten "50 Providers to Know and 50 Providers to Watch for".

På bara ett år har finska Opus Capita, som har närvaro i hela Norden, klättrat från rapportens så kallade observationslista, till att toppa huvudlistan över leverantörer som är ledare på sin marknad.

– Visionen är att digitalisera den globala handeln en kund i taget. Vid förvärvet av jCatalog 2016 fusionerade vi våra digitala upphandlingssystem, säger bolagets vd Patrik Sallner.

Bolaget säljer ett system för digitala upphandlingar. Det har över 3.000 kunder i över 100 länder och hanterar varje år omkring 200 miljoner e-transaktioner från över en miljon företag och över 11.000 finansiella institutioner. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.

Bland Opus Capitas kunder återfinns IBM, österrikiska statliga järvägen, ÖBB, samt danska rederijätten Maersk. Bolaget köpte 2015 svenska inkassoföretaget Kredithanterarna.