Ola Rollén frias

Ola Rollén frias efter misstankarna om insiderbrott i det norska biometriföretaget Next.

Ola Rollén åtalades i mitten av mars 2017 misstänkt för att ha handlat aktier i det norska biometriföretaget Next den 6 och 7 oktober 2015 med insiderinformation. Nu frias han av Oslo tingsrett av en enig rätt. Oslo tingsrett skriver att det sannolikt var så att Ola Rollén inte hade insiderinformation då han å Greenbridges vägnar förvärvade aktier i Next. Ola Rollén ska därför frikännas.

Domstolen skriver att det får anses som säkert att det var andra omständigheter än de som omhandlas i det aktuella målet som skapade kursökningen på 83 procent den 9 oktober.

Marianne Bender på norska Økokrim yrkade i slutet av tingsrättsförhandlingarna om att Ola Rollén skulle dömas till 1,5 års fängelse.

Förhandlingarna mot Ola Rollén pågick i Oslos Tingsrett under drygt en månad från den 30 oktober till den 1 december. Under förhandlingarna hölls förhör med 21 vittnen, bland dem Next Biometrics tidigare vd, finanschef, ägare, rådgivare och två av styrelseledamöterna men även med en aktieanalytiker på Carnegie. Även Mårten Knuts, som är professor i aktiemarknadsrätt vid Helsingfors universitet fanns med i vittneslistan.

Ola Rolléns försvarare är den norska advokaten Christian B Hjort vid Advokatfirmaet Hjort. Realtid.se söker honom samt åklagare Marianne Bender för en kommentar.