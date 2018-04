Ny vd på Deutsche Bank

John Cryan lämnar vd-positionen med omedelbar verkan och ersätts av Christian Sewing. "Bakslag som under fjärde kvartalet 2017 ska inte upprepas under några omständigheter”, skriver Christian Sewing.

Redan under lördagen aviserade styrelsen att man skulle diskutera vd-posten under söndagen och under söndagen kom banken med meddelandet att John Cryan och Marcus Schenck lämnar banken.

John Cryan har varit vd under tre år och Marcus Schenck har haft rollen som CFO i tre år.

Christian Sewing som ersätter på vd-posten har haft en ledningsposition sedan 2015 och fick titeln President i mars 2017. Närmast hade han ansvaret för Deutche Banks Private & Commercial Bank tillsammans med Frank Strauss. Han har arbetat på banken sedan 1989 och har arbetat på bankens kontor i Frankfurt, Hamburg, London, Singapore, Tokyo och Toronto.

Under mer än 25 år på deutsche Bank har Christian sewing bevisat att han är en stark och diciplinerad ledare. Styrelsen är övertygad om att ha och hans team framgångsrikt kommer leda Deutsche Bank in till en ny era, säger Paul Aschleitner som är ordförande i styrelsen på banken.

Han tackar även John Cryan för hans tid på banken och uppger att trots att tiden som vd var kort har han spelat en viktig roll i Deutsche Banks 150-åriga historia. Ordföranden menar att han lade en grund för en framgångsrik framtid för banken.

Styrelsen och jag är tacksamma för detta. men, efter en analys har vi kommit fram till beslutet att vi behöver en ny dynamik i ledarskapet av banken, säger han.

Marcus Schenk tog själv beslutet att lämna banken och meddelade styrelsen om beslutet redan innan påsk.

Under måndagsmorgonen offentliggörs även ett brev från den nye vd:n Christian Sewing riktat till Deutsche Banks kollegor. Han skriver att han känner till att det varit en del oro bland kollegorna de senaste veckorna och att samtliga har uppskattat John Cryan som vd, vilket han också har gjort. Han tackar John Cryan som tagit dem igenom en tuff period.

Han skriver vidare att banken måste utvecklas snabbare. Belsut måste fattas snabbare och tydligare. Samarbetet måste bli bättre och lagandan ska sättas i centrum för vad banken gör.

"Först när vi uppvisar ett lagarbete såväl som en stridsanda kommer vi att kunna nå våra viktigaste mål”, skriver Christian Sewing.

Han räknar upp några av målen för 2018:

"När det gäller våra intäkter måste vi återfå vår hunger för affärer, uppnå förbättringar i alla affärsavdelningar och sätta ribban högre. Vår början på året var solid men det kan inte vara vår ambition. Vi kan alla bidra till tillväxt, både inom affärsavdelningar och infrastrukturfunktioner”, skriver han.

"Våra justerade kostnader får inte överstiga 23 miljarder euro år 2018. Detta är inte förhandlingsbart. Vi har till stor del infört program för att komma dit, nu ska vi genomföra dem med disciplin. Bakslag som under fjärde kvartalet 2017 ska inte upprepas under några omständigheter”.

"När det gäller att lära av tidigare misstag - vilket är viktigt - har vi gjort bra framsteg. Men vi måste återfå vår hastighet igen. För detta ändamål kommer vi att se över våra interna processer för att eliminera byråkrati och dubbelarbete", skriver Christian Sewing vidare.