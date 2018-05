Ny styrelse i Nordax

Från och med idag onsdag den 2 maj består Nordax styrelse av följande ledamöter.

Hans-Ole Jochumsen (styrelseordförande): Hans-Ole är Senior Advisor i bolaget Alkymi.io, en New York-baserad FinTech start-up samt styrelseledamot i Nykredit A/S. Hans-Ole Jochumsen har tidigare bland annat haft ett flertal högre befattningar och styrelseuppdrag inom Nasdaq och andra reglerade marknadsplatser (bland annat i Stockholm, New York och Köpenhamn).

Christopher Ekdahl: Christopher är director i NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Christopher Ekdahl är även styrelseledamot i bland annat Nordnet, Nordnet Bank och NDX Intressenter.

Christian Frick: Christian är partner i NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Christian Frick är även styrelseledamot i bland annat Resurs Holding, Resurs Bank Aktiebolag, Nordnet, Nordnet Bank och styrelseordförande i NDX Intressenter.

Heikki Kapanen: Heikki är bland annat styrelseledamot i Jatkuvuuskonsultointi Oy, Crown Cro Oy och NDX Intressenter samt har tidigare varit styrelseordförande i bland annat Nets Sweden och Nets Finland samt vd för Nets filial, Finland.

Henrik Källén: Henrik är ägare, vd och styrelseledamot i bolaget CHK Konsult och styrelseledamot i bland annat Zensum. Henrik Källén har tidigare bland annat arbetat som COO samt vice vd för Avanza Bank och vd för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension där han även suttit i styrelsen. Henrik Källén har även varit styrelseordförande för Avanza Fonder.

Ville Talasmäki: Ville är Head of Allocation och Head of Credit Investments inom Sampo-koncernen och har tidigare arbetat inom bland annat SEB-koncernen och Citigroup. Ville Talasmäki är även styrelseledamot i NDX Intressenter.

I början på februari lämnade Nordic Capital och den finska finanskoncernen Sampo genom bolaget NDX Intressenter ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordax. NDX Intressenter kontroller nu 99 procent av aktierna i Nordax. Nordax avnoterades från Nasdaq Stockholm den 24 april.