Ny finanschef på Marginalen Bank

Adnan Hadziosmanovic har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer senast från en tjänst som CFO för Legres AB, moderbolag i Sergelkoncernen, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Adnan Hadziosmanovic.

Hadziosmanovic har arbetat inom Marginalenkoncernen sedan december 2013, bland annat som Head of Group Business Control på Marginalen AB under senare år. Innan han började på Marginalen hade han flera olika roller på Royal Bank of Scotland, bland annat som Business Controller och Business Manager. Dessförinnan arbetade Adnan som Group Controller på Scania och innan dess som Group Controller på Aditro.

– Adnans många erfarenheter från olika positioner inom finansbranschen tillför en bredd som vi som bank och utmanare på marknaden behöver. Jag är mycket nöjd över att Adnan börjar hos oss, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Hadziosmanovic tillträder tjänsten onsdagen den 25 april.