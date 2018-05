Att investera i blockchain-bolag med kryptovalutor via så kallade ICO:er, Initial coin offering, är glödhett. Bildkälla: Pixabay

Miljardregn över blockchain-bolag

Krypto-marknaden växer kraftigt, pådriven av ICO:er som låter privatpersoner investera i blockchain-bolag med nya typer av kryptovalutor. Under förra året restes totalt motsvarande 35 miljarder kronor via ICO:er, enligt ny GP Bullhound-rapport.

Det är fem gånger mer än vad som restes genom traditionellt riskkapital under hela 2017. Och 47 gånger mer än de motsvarande 660 miljoner kronor som restes via ICO:er så sent som 2016.

73 procent av de motsvarande 50 miljarder kronor som investerades i blockchain-bolag mellan 2015-2017 skedde via ICO:er, Initial coin offering, enligt GP Bullhound-rapporten "Token Frenzy: the fuel of blockchain".

Investeringsbolaget räknar med att kryptovaluta-marknaden exploderar framöver. Troligen växer den, i termer av totalt marknadsvärde, till över 1 biljon dollar kommande året.

– Det senaste året har vi kunnat följa en markant ökning av intresset för blockchain-teknik. På GP Bullhound tror vi att den underliggande tekniken som gett kraft till den här utvecklingen har potential att omdefiniera nästan alla aspekter av vår vardag, omforma hur affärer bedrivs globalt och till och med förändra nationella politiska system, säger Sebastian Markowsky, Director GP Bullhound, i ett pressmeddelande.

De flesta stora investerarna i blockchain-teknik återfinns i USA och består oftast av traditionella riskkapitalbolag med inriktning på teknikinvesteringar som nu skiftat fokus mot blockchain.

Den europeiska blockchain-marknaden har stark medvind för närvarande, där investeringarna kommer från framförallt amerikanska investerare. I Europa är det är det framförallt Berlin och schweiziska regionhuvudstaden Zug som driver utvecklingen, enligt rapporten. Asien uppvisar också stark tillväxt.