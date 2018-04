Kraftigt vinstlyft i Fabege

Hyresintäkterna under det första kvartalet 2018 ökade till 614 miljoner kronor från 546 miljoner kronor under samma period i fjol. I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 13 procent.

Driftsöverskottet uppgick till 439 miljoner kronor, jämfört med 379 miljoner kronor ett år tidigare. I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent.

Överskottsgraden uppgick till 72 procent (69 procent).

Annons

Annons

Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 274 miljoner kronor, från fjolårets inledande kvartalsresultat på 216 miljoner kronor.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 783 miljoner kronor (833 miljoner kronor).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 539 miljoner kronor, jämfört med 882 miljoner kronor. Det motsvarar 13,36 kronor per aktie, jämfört med 5,33 kronor per aktie under samma period i fjol.

“Tillväxten i hyresintäkter och förvaltningsresultat fortsatte under första kvartalet genom färdigställande av projekt och hyresökningar som successivt ger växande intäkter. Under kvartalet har flera transaktioner på Stockholmsmarknaden bevisat att affärer kan göras på nya rekordnivåer. Förutom en mycket stark värdetillväxt i projektportföljen redovisar vi fortsatta värdeförändringar i förvaltningsportföljen till följd av både stigande hyresnivåer och fortsatt sjunkande avkastningskrav”, kommenterar vd Christian Hermelin rapporten och fortsätter med att konstaterar att marknadsutsikterna ser ljusa ut.

”Året har börjat bra och marknadsförutsättningarna känns alltjämt goda. Så länge konjunkturen är god, vilket den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett fortsatt starkt år med hög nettouthyrning, stigande intäkter och sjunkande räntekostnader. Kvartalets stora affär bäddar för fortsatta investeringar i nya spännande projekt. Vi har höga ambitioner och strävar ständigt efter att utvecklas och bli bättre. Fabege är väl positionerat för att tillvarata kommande affärsmöjligheter”.

I februari erhöll bolaget en investment grade rating från Moody’s med betyget Baa3, stable outlook. Det kommenterar Christian Hermelin på följande sätt:

“Vår ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom vårt gröna obligationsprogram. Kreditratingen från Moody’s ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och vi har redan sett positiva effekter både på prissättningen och att vi nu når fler potentiella investerare”.