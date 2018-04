Kraftigt ökad utlåning för Lendify

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fram till den 31 mars 2018 har 805 miljoner kronor lånats ut via marknadsplatsen vilket innebär en tillväxt i total utlåning på 665 procent de senaste tolv månaderna.

Under helåret 2017 lånades sammanlagt 572 miljoner kronor ut via marknadsplatsen, och under det första kvartalet 2018 ytterligare 183 miljoner kronor ut vilket är 236 procent högre utlåning än under första kvartalet i fjol.

– Vi gick från noll till en bra bit över en halv miljard i årsvolym på drygt tre år och nu närmar vi oss miljardvallen. Det är vi förstås stolta över. Samtidigt är vår andel av svenska hushålls blancolån fortfarande liten, så vi har höga ambitioner för fortsatta rekordsiffror, kommenterar bolagets IR-chef Erika Eliasson.

Antalet aktiva investerare uppgick vid slutet av årets första kvartal till 6 525 personer.