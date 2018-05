KPMG bäst i Sverige på skatt

Tidskriften International Tax Review utser varje år National Tax Firm of the Year och National Transfer Pricing Firm of the Year. I går, den 17 maj, korades årets vinnare vid en galamiddag på Savoy Hotel i London.



Tina Zetterlund, chef för KPMG Skatt var där med en del av sitt team för att ta emot utmärkelserna.



– Vi är otroligt stolta och glada för dessa utmärkelser. Att ligga på topp tre år i rad visar att vi närmar oss vår vision att bli det självklara valet för kunder, medarbetare och samhället i stort säger hon.



I hård konkurrens med flera av de andra stora revisionsbyråerna samt advokatbyråer som arbetar med skatt, knep KPMG högsta vinsten i galans båda kategorier: National Tax Firm of the Year och Transfer Pricing Firm of the Year.



De senaste fyra åren har KPMG vunnit en en eller båda kategorier. Framgången sammanfaller med Tina Zetterlunds ledarskap – hon är skattechef på KPMG sedan fem år tillbaka.



– Jag är superstolt över det här, men det är inte min förtjänst utan teamets, vi är 170 stycken medarbetare som åstadkommer det här tillsammans, säger hon.



Mot bakgrund av den glödheta M&A-marknaden och tillströmningen av kapital till private equity de senaste åren är konkurrensen hårdare än någonsin i kategorin transaktionsrådgivning, skriver International Tax Review i samband med presentationen av årets vinnare.



KPMG vann i hård konkurrens med andra internationella skatterådgivare efter att bolagens rådgivning bedömts utifrån transaktionsstorlek, innovation och komplexitet. De två sistnämnda kriterierna granskar huruvida rådgivningen är nytänkande och ger mer än de givna och traditionella svaren, framför allt om de bedömda uppdragen innehållit särskilt utmanande, komplexa och unika skattefrågor.



– Att KPMG vinner igen beror på att vi fortsätter att utvecklas år för år, att vi har oerhört kompetenta medarbetare som vunnit kundernas förtroende och att vi har jobbat med några riktigt stora och komplicerade transaktioner. Det här känns jättekul och visar att vår hållbara rådgivning uppskattas, säger Tina Zetterlund.



KPMG har profilerat sig på hållbar skatt, har det hjälpt er vinna?



– Att vi är profilerade i hållbarhet har nog inte så stor betydelse, men det gäller att den rådgivning vi lämnar är hållbar hela vägen vilket påverkar kvalitén på råden och det tror jag har betydelse, säger Tina Zetterlund.



Hur ser den närmaste framtiden ut för KPMG Skatt?

– Våra tillväxtplaner ser ljusa ut. Vi kommer fortsätta att ta marknadsandelar på skatteområdet. Vi har ett otroligt bra gäng med starka och hungriga rådgivare och vår målsättning är att bli fler. Allt beror naturligtvis på hur konjunkturen utvecklas, men skattefrågor är aktuella i alla konjunkturer.

Om M&A-marknaden svalnar, vilket förr eller senare kommer att bli fallet, kan det i stället bli fler omstruktureringar och projekt kopplade till kostnadsneddragningar, menar Tina Zetterlund.

Skatt är mindre konjunkturkänsligt än många andra affärsområden. Dessutom är det starkt kopplat till lagar och regler. Innan sommaren väntas riksdagen klubba lagförslaget om nya ränteavdragsregler som ska träda i kraft i januari 2019.

– Det har riktats kritik mot att de nya reglerna är väldigt komplexa, men samtidigt är det ränteavdragsklimat vi har i dag inte bra. De nya reglerna är tydligare på pappret, men kommer att bli mycket komplexa och tidskrävande för företagen att tillämpa. Alltför många frågor lämnas fortfarande öppna för rättstillämpningen att avgöra, vilket är olyckligt, säger

Tina Zetterlund.

Vilken är den största utmaningen för KPMG skatt?

– Den största utmaningen är fortfarande att hålla takten i rekryteringen, säger Tina Zetterlund.