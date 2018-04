Konkurserna minskar sjätte månaden i rad

Antalet bolagskonkurser under mars minskade med 4 procent. Detta är sjätte månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Det första kvartalet uppvisar en minskning på 7 procent.

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar positiva siffror för konkursstatistik under årets första kvartal. Totalt har 1 319 aktiebolag försatts i konkurs, vilket kan jämföras med 1 417 under samma period förra året. På årsbasis är det en minskning med 7 procent. Sett över en tioårsperiod är medeltalet 1 505 konkurser under första kvartalet.

– Det blev ett starkt första kvartal för Svenskt näringsliv. Konkurserna har minskat med 7 procent under årets första månader, en utveckling som vi hoppas består hela året, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe, i en kommentar.

Positivt är även att konkurserna fortsätter att minska i samtliga storstadsregioner – Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Endast fem av Sveriges län kan uppvisa en ökning av antalet registrerade konkurser hittills i år – Kalmar (118 procent), Örebro (17 procent), Värmland (15 procent), Halland (15 procent) och Norrbotten (4 procent).

Den största konkursen var Aitrops Eventi Jönköping, företaget som driver Team Sportias e-handel. Aitrops Event har 30 anställda och en omsättning på 127 miljoner kronor enligt senaste bokslutet. Största arbetsgivaren som försattes i konkurs var finansbolaget Räntesänkarna Sverige AB i Stockholm med 62 anställda. Även boråsföretaget A Teknik Alugjut AB med sina 57 anställda stod för en av de större konkurserna denna månad.

Totalt drabbades 1 436 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs under mars. En minskning med 3 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Den genomsnittliga omsättningen på samtliga konkursade bolag var 5 miljoner kronor, 12 procent högre än förra året.