"Klimathotet kräver att vi agerar – innan det är för sent"

Det är hög tid att agera för att rädda klimatet. Omställningen till en hållbar värld kan inte göras av makthavarna själva utan vi måste alla engagera oss.



Den insikten fick Ingmar Rentzhog, vd och grundare av kommunikationsbyrån Laika Consulting, när Donald Trump valdes till USA:s president i november 2016.



– Mitt intresse för naturen har alltid funnits i och med att jag är uppvuxen i Jämtland och alltid har gillat friluftsliv. Däremot är mitt intresse för klimatet och klimatförändringar nytt. Det var när Donald Trump vann USA:s presidentval som jag fick insikten om att utvecklingen på globalt plan, när det kommer till att lösa klimatkrisen, snarare riskerar att gå bakåt än framåt och att det inte finns någon världsledare som kommer att lösa problemen åt oss. Det som jag har gjort sedan den dagen är att sätta mig in i klimatfrågan, säger Ingmar Rentzhog till Realtid.se och fortsätter:



– Klimatförändringarna är inget som kommer att ske i framtiden utan det har redan börjat och läget är ytterst allvarligt. Om vi inte lyckas vända utvecklingen är mänskligheten inom min och mina barns livstid hotad.



Ingmar Rentzhog berättar att han fick förmånen att gå en utbildning i Denver som den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore organiserade inom sitt Climate Reality Leader program, i vilket han utbildat 12.000 ledare från 135 länder i miljöfrågor.



Det tog inte lång tid innan Ingmar Rentzhog började skissa över en plan för hur man skulle kunna hejda klimathotet och arbetet resulterade i en plattform som syftar till att främja dialogen mellan företag, organisationer och politiker – och konsumenter.



Det sociala nätverket, som Ingmar Rentzhog grundade, fick namnet “We Don’t Have Time” och nätverket utvecklar en internetplattform där vem som helst kan göra sin röst hörd.



Tanken bakom plattformen är att nätverkets medlemmar ska ge olika aktörer klimatomdömen och komma med förslag på hur de kan bli mer klimatsmarta, ett slags Trip Advisor, men för klimatet. Ambitionen är att inom två år attrahera 100 miljoner användare.



– Trip Advisor är en förebild utifrån att det har förändrat resebranschen. Med över 390 miljoner användare är det en stor kraft som tvingar resebranschen att leverera på ett sätt som gör att deras gäster är nöjda. Du kan knappt hitta ett hotell i hela världen som inte är anslutet till TripAdvisor och som strävar efter att göra bra ifrån sig. Precis detta vill vi uppnå med We Don’t Have Time, men med avseende på hållbarhet och klimat och för alla branscher.



Några av medlemmarna i styrelsen är, förutom Ingmar Rentzhog Stella Diesen, Sustainablity Lead för Microsoft Finland och Martin Hedberg, meteorolog. Styrelseordförande är Anette Nordvall, investerare och partner i Stockholm Business Angels som är utsedd till en av Nordens mest inflytelserika affärsänglar av DI. Flera av styrelseledamöterna är i likhet med Ingmar Rentzhog medlemmar i Al Gores klimatorganisation Climate Reality Leaders.



Men, för att bygga en global organisation som ska rädda världen behövs finansiering.



Nätverket kommer därför att drivas på kommersiell basis – finansieringen ska komma från främst annonsförsäljning. Däremot kommer rösträtten, det vill säga beslutanderätten, att ligga i en välgörenhetsstiftelse i syfte att garantera organisationens oberoende.



10 procent av intäkterna kommer att gå direkt till stiftelsens huvudarbete – att verka för ett bättre klimat. Överskottet som aktiebolaget genererar kommer att tillfalla investerarna.



Just nu genomför nätverket en crowdfundingkampanj på FundedByMe. Än så länge har nätverket framgång. De har fått in knappt nio miljoner kronor fördelat på 380 investerare från ett tiotal länder.



– Minsta belopp att investera är 500 kronor och den som investerat mest ligger än så länge på 750.000 kronor. Själv går jag in i emissionen med en halv miljon kronor till samma fördelaktiga villkor som övriga investerare i detta tidiga skede. Våra investerare betyder mycket för oss och särskilt möjligheten att redan nu få internationella delägare kommer att underlätta vår globala lansering.



En som har investerat i nätverket är en av Sveriges största skogsägare, Bob Persson, ordförande och huvudägare i Persson Invest.



– Bob Persson var en av våra första investerare och han har också bidragit till att hjälpa oss vidare såväl med nätverkskontakter som med värdefull rådgivning.



Crowdfundingkampanjen stänger nu på söndag, den 14 januari.



Har ni några samarbeten på gång?



– Ja, vi har flera spännande samarbeten på gång. Bland annat har vi blivit antagna till Microsofts BizSpark program för startups. Målsättningen är att om ett år bli antagna till Microsoft BizSpark Plus. Det ger oss möjlighet att få gratis molntjänster av Microsoft till ett värde av en miljon kronor. Vi kommer under året ha löpande dialog och möten med Microsoft som är mycket intresserade av vårt projekt. Vi har även flera andra lokala och internationella samarbeten på gång. Det roliga är att vi får förfrågningar från organisationer och företag som söker upp oss redan i detta skede.



Vilken är din förhoppning med nätverket?



– Min förhoppning är att vi lyckas sätta klimatfrågan som prioritet nummer ett bland världens ledare - såväl bland politiska ledare, företagsledare och personer verksamma inom media. Om tillräckligt många av oss som delar min oro går samman i ett nätverk är jag övertygad om att vi kan få till en förändring i tid. Det kommer att hända förr eller senare ändå i och med att klimatförändringar inte går att förneka när effekterna blir tydligare, men vi måste skynda oss att agera på detta hot innan det blir alltför sent. Än finns det tid men vi har inte tid att vänta.

