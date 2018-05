Johan Eriksson utklassar bland försvarsadvokaterna

Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, 27 procent

Thomas Olsson, Fria Advokater, 4,3 procent

Per E Samuelson, Advokatfirma SSW, 3,4 procent

Björn Hurtig, Hurtig and Partners, 3,2 procent

Ulrika Borg, Krim advokater, 2,9 procent

Simon Bergström, Stockholms advokatteam, 2,7 procent

Leif Gustafson, Advokatgrupen i Stockholm, 2,6 procent

Lars Kruse, Kruse & Co, 2,6 procent

Hans Strandberg, Nordia, 2,5 procent

Kristoffer Ståhl, Advokatfirman Ståhl, 2,4 procent

Totalt har 1226 advokater svarat på frågan. Rankningen görs varje år sedan 2012.

Källa: Legally yours