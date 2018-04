iZettle satsar online

Fintechbolaget iZettle lanserar idag iZettle E-commerce, en ny e-handelsplattform som suddar ut gränsen mellan mellan online- och butiksförsäljning, enligt ett pressmeddelande.

Lösningen gör det möjligt för småföretagare att sköta all försäljning och lagerhantering från ett och samma ställe, framgår det.

Med iZettle E-commerce kan småföretagare skapa och skräddarsy egna onlinebutiker, lägga till en köpknapp på en befintlig hemsida eller sälja kanaloberoende genom sociala medier, bloggar och andra webbsidor.

iZettle uppger att lanseringen av iZettle E-commerce är del av iZettles strategi att bredda sin affärsplattform och erbjuda ett brett utbud av verktyg som möter småföretagarens alla behov.

– Det här är iZettles största produktlansering sedan 2011. Dagens konsumenter förväntar sig att alla företag, oavsett storlek, ska finnas tillgängliga både online och offline. Hälften av iZettles kunder saknar idag en onlinebutik eller är fast i komplexa onlinesystem som inte är synkade med butiksförsäljningen. iZettle E-commerce löser detta klassiska problem, säger Jacob de Geer, vd och medgrundare för iZettle.

iZettle E-commerce lanseras idag i Sverige och Storbritannien som en del av iZettle Go PLUS, en paketlösning som kostar 399 kronor per månad. E-handelsplattformen kommer också att lanseras i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna under våren.