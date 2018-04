Innehavet i SCF framgång för Mangold

Under det första kvartalet 2018 uppgick rörelsens intäkter till 30,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 32,1 miljoner kronor under samma period i fjol, en minskning med 5,9 procent.

Rörelsens kostnader uppgick till 31,7 miljoner kronor, jämfört med 27,7 miljoner kronor under första kvartalet i fjol. Det är en ökning med 14 procent.

Resultatet före skatt landade på 0,8 miljoner kronor, jämfört med 4,4 miljoner kronor under första första kvartalet 2017.

Resultat per aktie under perioden sjönk till 1,26 kronor, jämfört med 7,02 kronor i fjol.

Eget kapital per aktie ökade till 178,01 kronor, jämfört med 159,99 kronor för samma period i fjol.

Tillgångar under förvaltning ökade till 12 959 miljoner kronor, jämfört med 4 111 miljoner kronor under första kvartalet i fjol.

“Året har inletts något avvaktande med en något mer turbulent marknad. Transaktionsviljan är fortsatt mycket hög inom de flesta affärsområdena men transaktionerna har tagit något längre tid att genomföra. Tillströmningen av nya kunder har fortsatt varit hög inom båda segmenten, Investment Banking och Private Banking. Efter kvartalet så har vi totalt 8 713 (7 043) depåer. Under kvartalets sista månad tycktes aktiviteten öka något, vilket indikerar goda möjligheter till en bra inledning av kommande kvartal”, skriver Per-Anders Tammerlöv i vd-kommentaren till rapporten och fortsätter:

“Investment Banking har haft ett kvartal där stora delar av verksamheten har utvecklats väl med stort inflöde av nya transaktioner. Inom Corporate Finance så har man märkt av den något skakiga marknaden, och därmed har transaktionerna dragit ut i tiden.”

“Kundtillströmningen inom Emissionstjänster är fortsatt högt och affärsområdet kan se tillbaka på ett starkt kvartal med såväl växande intäkter som resultat. Market Making har befäst sin position som en av marknadsledarna inom sitt segment med en fortsatt hög marknadsandel. Synergierna mellan segmenten har ökat vilket förväntas generera ytterligare intäkter.”

“Private Banking har haft ett kvartal som kännetecknats av effektiviseringar och omorganisation, vilket har lett till något sjunkande intäkter.”

I slutet av vd-ordet lyfter också Per-Anders Tammerlöv fram innehavet i Skandinaviska Kreditfonden. Det innehavet har stått modell för affären med Resscapital, som presenterades igår tisdag, och som han berättar mer om i en intervju med Realtid idag onsdag.

“Under kvartalet så har flera av Mangold innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt. Under 2018 så har de förvaltade tillgångarna i SCF fortsatt växa i oförändrad takt och per kvartalets utgång uppgick de till cirka 1,5 miljarder kronor. Mangold tror på en fortsatt fin utveckling av SCF under kommande kvartal, med ett gott resultattillskott. Flera av Mangolds övriga innehav har också uppvisat god utveckling under året, vilket gör att förväntningarna på resterande 2018 är höga”, skriver Per-Anders Tammerlöv.

Värt att notera är också det beslut från Finansinspektionen som kom den 13 april, efter rapportperiodens utgång. Då fick Mangold avslag på sin ansökan om tillstånd att bedriva bankrörelse.