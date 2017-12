"Ingen kan tvinga konkursboet att driva talan"

För två veckor kom den uppmärksammade domen i Stockholms tingsrätt. HQ AB som förlorade miljardmålet blev skyldigt att betala 260 miljoner kronor till motpartens, bland annat Mats Qvibergs, ombud. Överklagan kom veckan efter domen och två dagar efter det försattes bolaget i konkurs med Bill Kronqvist, från Wesslau Söderqvist advokatbyrå, som konkursförvaltare. Nu uppstod frågan vad som händer med överklagan.

- Jag läser in mig på domen nu för att avgöra om konkursboet har något skäl att inträda den här processen. Det går till så att domstolen kommer formellt att fråga mig och jag behöver då tid att sätta in mig i detta för att avgöra om konkursboet ska träda in. Då kommer frågan om rättegångskostnaderna om det är någon som ställer garantier för dem eller om jag ska köra på de pengar som finns i boet. Men nu finns det inte så många miljoner i boet så att det kommer att räcka. Det blir en fråga om någon vill ställa garantier, säger Bill Kronqvist till Realtid.se.

Han uppger dock att konkursboet i och för sig kan driva talan även om det inte finns några pengar i boet, rent teoretiskt sett, men han uppger att det är för tidigt för honom att uttala sig om detta kommer att ske.

- Jag ska nu sätta mig in i domen och den är som sagt väldigt omfattande så det kommer att ta en stund innan jag har bestämt mig för om konkursboet ska göra något. Antingen kör konkursboet det eller så fortsätter bolaget att köra målet.

Hur mycket har aktieägarna att säga till om detta?

- De kan ju själva ha ett intresse att driva vidare talan då kan de antingen supporta konkursboet eller så kan de se till att bolaget fortsätter att driva talan. Det finns ingen som kan tvinga konkursboet att driva talan, det måste jag själv avgöra. Jag måste ju ta hänsyn till diverse borgenärsintressen och aktieägarnas och bolagets egna intresse. Jag måste också väga in processrisker och sådana saker. Det är för tidigt för mig att vara mer konkret.

Ett edgångssammanträde är planerat till den 6 februari. Bill Kronqvist uppger att han troligtvis kan komma med ett besked då.