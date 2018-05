Grant Thornton roterar skattechef

Under Monica Söderlunds tid som skattechef har Grant Thorntons (GT) skatteavdelning vuxit från 40 till 100 medarbetare.



– Jag har själv rekryterat 90 av dem som jobbar där i dag, säger Monica Söderlund i en intervju med Realtid.



Beskedet om att hon slutar slog ned som en bomb bland medarbetarna på revisionsbyrån. Monica Söderlund har av allt att döma varit en mycket uppskattad chef och kollega.



– Jag har fått så många erkännanden de senaste dagarna, från medarbetare och kollegor och vår vice vd som också sa att jag är bra på att attrahera bra personer, säger Monica Söderlund, apropå sitt engagemang för ledarskapsfrågor.



Monica Söderlund väljer att sluta till följd av att företaget just antagit en ny affärsplan som bland annat innefattar att skattechefen ska bytas ut. Alternativet att ta en annan roll på byrån, eller att sätta igång arbetet med den nya affärsplanen samtidigt som hon visste att hon skulle ersättas var inte aktuellt, berättar Monica Söderlund, som även suttit med i ledningsgruppen.



– Jag hade gärna varit kvar ett tag till på Grant Thornton, men i det här läget kände jag att jag hellre ville sluta på topp. Den här resan har varit så fantastisk och om man vill hinna med en resa till är det kanske lagom tid att sluta nu, säger hon.



Hon betonar att det inte är några hard feelings mellan henne och företagsledningen, även om hon själv kanske inte skulle ha gjort valet att “ändra på ett vinnande koncept”.



Monica Söderlund tänker unna sig en välförtjänt paus med tid för familjen och språkstudier i Italien. Därefter är hon sugen på en ny utmaning med ledar- och resultatansvar. Bransch spelar mindre roll, men det får gärna vara i ett internationellt sammanhang, berättar Monica Söderlund, som har en bakgrund som global skattechef på Ikeas moderbolag i Nederländerna och har ingått i GT:s internationella skattekommitté.



GT inleder nu rekryteringen av en ny skattechef. Tills vidare kliver Pia Hedberg in som tillförordnad skattechef. Hon är ett känt namn i branschen, inte minst som uppskattad föreläsare på momsområdet.



– Det är inte omöjligt att det blir Pia Hedberg som tar över, men hon är samtidigt så otroligt duktig på att jobba med kunderna, så jag vet inte om hon vill, säger Monica Söderlund som anser att det finns många bra interna kandidater.



Det är inte första gången GT väljer att göra ett ledarbyte när verksamheten är på topp. Senast var det den långvariga vd:n Peter Bodin som ledde GT:s tillväxtresa under 16 år och nu är global chef för GT International, som plötsligt fick sluta.



Lena Möllerström Nording har i sin egenskap av styrelseordförande varit involverad i båda besluten.



– Man ska inte byta för bytandes skull, men för att få nya ögon på verksamheten och få in ny energi, tror jag att det är bra att byta, hur nöjda vi än är med det vi har, säger hon.



Men samtidigt är det ju vad ni gör, byter för bytandets skull?



– Jag tror att man ska skifta ledare när det gå bra. Man ska inte sitta och vänta på att det går dåligt, utan man måste ha lite fart i verksamheten när man genomför en förändring, säger Lena Möllerström Nording.



Hon hänvisar också till GT:s relativt nya vd Anna Johnson, som har gjort förändringar i organisation och ledning i företaget



– Det är naturligt när man tillträder som ny vd att man gör vissa förändringar i ledningen och sätter sin egen prägel på organisationen. När man ändå gör en sådan förändring är det lättare att också byta chef, säger Lena Möllerström Nording.



Anna Johnson, som alltså är Peter Bodins efterträdare, rekryterades internt inom företaget och var tidigare kontorschef på GT i Visby.



Skattechef Monica Söderlund slutade formellt den 1 maj, men kommer att vara tillgänglig under en överlämningsperiod.

