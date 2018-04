Fogel & Partners ansluter sig till globalt nätverk

Efter ett par års informellt samarbete med de tre internationella byråerna tar den nischade finansiella kommunikationsbyrån Fogel & Partners nu steget in i ett formaliserat samarbete som Associate Partner i nätverket the Global Partnership. Nätverket lanserades av WPP-ägda Finsbury och Hering Schuppener 2016.



– Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer vara mycket fördelaktigt då det skapar nya möjligheter för våra kunder och för oss som företag. Fogel & Partners kommer bestå i sin nuvarande form lokalt men vi kommer, som en del av partnerskapet, att ha en ännu starkare internationell närvaro och arbeta nära kollegor i världens finansiella centrum", säger Anders Fogel, grundare och vd på Fogel & Partners.



För Realtid berättar han att diskussioner om ett mer formaliserat samarbete har pågått sedan efter sommaren 2017. Steget är lite oväntat med tanke på att Anders Fogel sedan han grundade Fogel & Partners 2011 har varit mån om byråns oberoende.



– Jag ser det som att vi äter kakan och har den kvar. Det här är ett samarbetsavtal utan begränsande åtaganden. Vi kan fortfarande gå in i samarbeten med andra byråer förutsatt att det inte finns någon inbyggd konflikt i situationen, säger Anders Fogel.



Frågan hanteras i en klausul som innebär att eventuella samarbeten utanför nätverket måste stämmas av så att det inte föreligger någon intressekonflikt. Enligt överenskommelsen ska en sådan prövning göras skyndsamt.



– Det här var en viktig aspekt för att vi skulle kunna gå in i avtalet. Vi vill inte stänga dörren till någon aktör, säger Ander Fogel.



Nätverket the Global Partnership ger Fogel & Partners kunder tillgång till mer än 500 erfarna kommunikationsproffs, samtidigt som firmorna inom the Global Partnership får en lokal partner på den nordiska marknaden. Anders Fogel ser också att nätverket har stor potential ur ett employer branding-perspektiv eftersom det möjliggör rotationsprogram där anställda kan arbeta utomlands en period.



The Global Partnership lanserades i april 2016 av Finsbury och Hering Schuppener. Glover Park Group anslöt sig till nätverket i maj 2017. I februari 2018 blev även den franska marknadsledaren Image Sept en del av the Global Partnership som Associate Partner. Fogel & Partners blir således den femte medlemmen i nätverket som tillsammans har 16 kontor över hela världen – bland annat i New York, London, Frankfurt, Bryssel, Berlin, Washington, Hongkong och Peking.



Partnerskapet har operativa och kommersiella mål men har ingen inverkan på ägarstrukturen eller ledningen på Fogel & Partners nu eller i framtiden. Fogel & Partners ägs fortsatt av företagets partners och drivs under eget varumärke.



Fogel & Partner behåller sin nisch inom finansmarknaden men fortsätter att expandera sitt tjänsteutbud. Under 2018 har firman hittills rekryterat två nya nyckelpersoner och Anders Fogel avslöjar att ytterligare två personer kommer att ansluta till Fogel & Partners innan hösten tar vid.

