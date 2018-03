Eastnine säljer fondinnehav

Eastnine AB meddelar under onsdagskvällen att bolaget har avtalat om att avyttra sitt resterande fondinnehav i East Capital Eastern Europe Small Cap Fund dels genom ordinarie fondinlösen, dels försäljning till tredje part.

Eastnine uppger att bolaget under de senaste åren successivt har minskat sitt innehav i fonden, och har sedan 2015 löst in fondandelar för 27,7 miljoner euro till fullt substansvärde. Med dessa transaktioner och tidigare aviserad fondinlösen i januari, erhåller Eastnine cirka 16,3 miljoner euro under Q1 2018, vilket motsvarar en rabatt på cirka 15 procent mot substansvärdet den 31 december 2017, enligt pressmeddelandet.

- Nu kommer vi ett steg närmare vårt mål att vara ett renodlat baltiskt fastighetsbolag. Vi har en aktiv pipeline av bra kontorsfastigheter i A-klassegmentet i de baltiska huvudstäderna, men de investeringar vi i slutänden väljer att göra måste uppfylla våra kriterier vad gäller avkastning, hållbarhet och långsiktig attraktionskraft. Likviden från den här fondförsäljningen och från KBS-försäljningen som meddelades tidigare idag, vilka sammantaget ger en neutral eller något positiv nettoeffekt mot vårt senast rapporterade NAV, stärker våra förutsättningar ytterligare, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Den slutliga försäljningslikviden kan avvika något från ovan nämnda. Eastnines investering i fonden har gett en genomsnittlig årlig avkastning på cirka -1,5 procent sedan januari 2014.