Dubai-prins investerar i Fundedbyme – som samtidigt lämnar Mexiko

Fundedbyme grundades 2011 och var då det första så kallade ägarbaserade crowdfundingbolaget i Sverige som låter privatpersoner att investera i onoterade startup-bolag via en onlineplattform. Men bolaget har dragits med oroväckande stora förluster sedan starten. Kanske skymtar en vändning nu?

Bolaget presenterade i går sitt helårsresultat för 2017. Resultatet uppgick till -2,7 miljoner kronor, medan resultatet efter skatt blev -5,9 miljoner. Det är en ganska stor förbättring jämfört med 2016 då bolaget omsatte knappt 4,2 miljoner och förlusterna uppgick till drygt 10,5 miljoner.

Med förvärvet av finans- och startupnischade konsultbolaget Laika Consulting, som Realtid.se berättat om tidigare, så uppgick nettomsättningen (proforma) till 38,5 miljoner, med ett resultat på -2,7 miljoner och en soliditet på 51 procent.

"Bolaget ser tillbaka på ett år av god tillväxt, stark efterfrågan på marknaden och har även fått klarhet i vägen framåt genom förslaget på ny lagstiftning [som föreslås i den nya crowdfunding-utredningen som presenterades i mars]. Fundedbyme har sett ett expansivt inflöde av kunder som letar efter investeringsmöjligheter och vill investera", skrev bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen.

I en intervju med Realtid.se i april sa hon att bolaget räknat med fortsatt stark tillväxt under 2018. Redan under första kvartalet hade tolv rundor stängts på plattformen, jämfört med totalt 33 rundor under hela 2017. Nu är målet att vända till svarta siffror i slutet av året.