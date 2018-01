Deloitte utökar sin juridiska verksamhet i Storbritannien

Deloitte gör som de andra Big Four och satsar på att utöka sin juridiska verksamhet.



– Det finns plats på marknaden för många spelare och våra konkurrenter inom the Big Four är redan verksamma inom denna sektor, säger Matt Ellis, partner på Deloitte, till Finacial Times.



De fyra största revisionsbyråernas legala avdelningar är idag större än de flesta advokatbyråer. Deloitte har cirka 2.000 jurister anställda medan PwC har 3.500, vilket innebär att de tillsammans skulle utgör en av de tio största juridiska byråerna sett till antalet anställda.



Däremot tjänar de största advokatbyråerna mer.



Den amerikanska byrån Latham & Watkins hade till exempel en omsättning på 2,8 miljarder dollar år 2016, medan brittiska "magic circle" -firmorna Clifford Chance och Allen & Overy passerade 2 miljarder dollar. Som jämförelse förvärvade PwC 500 miljoner dollar på sina juridiska tjänster samma år, medan Deloitte fick in 250 miljoner dollar - en bråkdel av sin totala intäkt på 39 miljarder dollar.



De största konkurrenterna till revisionsbyråernas juridiska verksamhet är de medelstora juridiska advokatbyråerna som inriktar sig mot arbetsrätt, immigration, skatt och regleringar. En fördel för revisionsbyråerna är att de har större möjlighet än många advokatbyråer att investera i dyr teknik som förenklar det juridiska arbetet.



Det skriver Financial Times.

