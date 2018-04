"Banker står inför ett vägval"

1970: Föds och växer till stor del upp i Lund, men går gymnasiet i Södertälje när hans pappa får jobb som försäljningschef på Astra Zeneca.

1991: Tar, i början av Sveriges värsta ekonomiska kris i modern tid, examen i industriell ekonomi på KTH "för att ha stabil utbildning falla tillbaka på om allt skulle gå åt skogen". Många kurskamrater blir långtidsarbetslösa på grund av krisen.

1991: Får ändå jobb på Accenture där han blir kvar i tio år. Börjar som programmerare och sedan som systemutvecklings-konsult.

1995-1996: Får uppdrag i San Francisco och implementerar CRM-plattform på ett numera Oracle-ägt företag.

1997-1998: Nytt uppdrag i London och bygger upp CRM-center åt Accenture. "Engelsmännen är helt annorlunda än amerikanerna. Det är en mycket mer hierarkisk kultur och stark historisk prägel med "the common wealth" och "The Queen". Det reflekteras även in i näringslivet. Sillicon Valley är rock n' roll, medan London mer är foxtrot. Men England är en väldigt bra hubb för affärer. Du når hela Europa, Afrika och Mellanöstern från London. Och det finns sjukt mycket kapital i den stan. Det är verkligen Europas finansiella hubb nummer ett. Efter Brexit kanske det dock blir Amsterdam som satsar jättehårt på att locka företag. Holländarna är också bra på engelska", säger Björn Olofsson.

1999-2000: Hjälper nordiska telekombolag när telekommarknaden avregleras. "Det gick inte sälja kopparledningar längre. Men när "disruption" sker, uppstår affärsmöjligheter. Vi byggde ett kompetenscenter för branschen i Norden. Telenor var snabbast och bytte ut hela sin kanalstrategi och orienterade sig mot nya paketlösningar med data, telefoni och mobiler i ett", minns Björn Olofsson.

2001-2015: Är med och startar it-konsultbolaget Acando med bland annat Lars Wollung, sedermera bland annat vd för Intrum Justitia. Björn Olofsson konsultar först läkemedelsindustrin och därefter för servicesektorn. Får sista åren ansvar för Acandos stora Stockholmsverksamhet med 200 konsulter.

2016: Handelssekreterare och landschef på Business Swedens Chicago-kontor. Organisationen delägs av svenska staten och Svenskt Näringsliv och har till uppgift att hjälpa svenska företag att etablera sig i USA. Björn Olofsson är involverad i etableringen av Facebooks datahall i Luleå och i Amazons etableringar av tre datacenter i Södermanland under året. "Det är hård konkurrens och mycket legala regelverk att sätta sig in i så det kan vara svårt att lyckas där borta för svenska startup. Samtidigt finns det bra kopplingar mellan Sverige och riskkapitalet i Sillicon Valley," berättar han.